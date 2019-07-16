Хабаровск, , 10:02 — REGNUM

Политическая партия «Зелёные» направила жалобу в ЦИК РФ на избирком Хабаровского края. Поводом послужил отказ крайизбиркома в заверении партийного списка кандидатов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В избиркоме Хабаровского края не сочли возможным заверить партийный список «Зелёных», поскольку обнаружили там множество грубых нарушений законодательства. По крайней мере, так считают в избиркоме. Например, сообщают, что 35 из 64 кандидатов не подавали документы, в том числе и заявления о согласии баллотироваться. Также кандидаты были включены в общекраевой список, а на партийной конференции за них не голосовали. Есть и другие нарушения.

Однако «Зелёные» с выводами избиркома не согласны и ждут решения ЦИК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, избирком Хабаровского края зарегистрировал кандидата в депутаты Крайдумы с 11% поддельных подписей, даже несмотря на то, что специалисты — почерковеды из УМВД по Хабаровскому краю подтвердили недостоверность автографов.