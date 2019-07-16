Иерусалим, , 10:37 — REGNUM

15 июля руководство радикального движения ХАМАС осудило призыв одного из высокопоставленных деятелей организации убивать евреев по всему миру. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, в руководстве движения заявили, что «не выступают против мирового еврейства и иудаизма как религии».

Известно, что ранее один из членов ХАМАСа Фатхи Хамад призвал участников «Марша возвращения» к убийствам евреев по всему миру. «Нож стоит пять шекелей (прим. — полтора доллара) — вот цена еврейской шеи», — заявил Хамад.

Призыв деятеля ХАМАС вызвал жесткую критику со стороны как палестинской, так и международной общественности.

Так, в руководстве движения заявили, что ХАМАС ведет «войну против оккупации, а не против мирового еврейства или иудаизма как религии».

Осудил высказывание Хамада и представитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов. «Опасное, возмутительное, подстрекательское заявление. Его должны осудить все. Подобная риторика недопустима. Никогда», — заявил представитель ООН на своей странице в социальной сети Twitter.