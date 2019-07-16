Иерусалим, , 10:23 — REGNUM

Спецподразделение полиции Израиля Лахав-433 проводит расследование возможных подтасовок на выборах в Кнессет в апреле 2019 года. Как сообщило израильское информационное агентство Israel HaYom, подозрения о фальсификации результатов возникли после проверки протоколов в некоторых избирательных округах.

Известно, что полиция уже допросила некоторых сотрудников избирательных комиссий. Предполагается, что по окончании голосования сотрудники избирательных участков поделили голоса между определенными партиями.

Так, приводятся результаты голосования, полученные в друзской деревне Касра-Самия на севере Израиля, где проголосовали 600 человек. Там, партия «Ликуда» получила 350 голосов, блок «Кахоль Лаван» — 100, ультрарелигиозная партия ШАС — 50, «Наш дом — Израиль» — 50, Новые правые — 30, а партия МЕРЕЦ — 20. Эксперты утверждают, что такой исход голосования в друзском местном совете был невозможен.