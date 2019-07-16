Иерусалим, , 11:22 — REGNUM

15 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с русскоязычным штабом своей партии «Ликуд», а также политиками-выходцами из бывшего СССР. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, на встрече присутствовали бывшие члены партии Авигдора Либермана «Наш дом Израиль» (НДИ), против которой «Ликуд» проводит активную кампанию.

В ходе встречи премьер Нетаньяху высоко оценил роль русскоязычной общины в политической и социальной жизни Израиля. «Идея интеграции иммигрантов из бывшего Советского Союза в политику, экономику, науку и бизнес — это идея, которая горит во мне и которая является частью моего видения с незапамятных времен», — заявил глава партии «Ликуд».

Кроме того, Нетаньяху воспользовался шансом в очередной раз подвергнуть критике руководство НДИ. «На протяжении многих лет мы перекладывали решение проблем русскоязычных израильтян на Либермана. Но он ничего не сделал», — подчеркнул премьер Израиля.

Отмечается, что часть бывших сторонников НДИ уже перешли в партию премьера. Однако борьба за «русских» политиков между НДИ и «Ликудом» продолжается.