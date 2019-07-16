Киев, , 09:49 — REGNUM

Министерство информационной политики Украины планируют «перезагрузить в ноль». Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев 15 июля в интервью ресурсу «Детектор-медиа».

Потураев рассказал, что вместо ликвидированного министерства будет создан новый орган. Для этого объединят Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

«У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, и личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора», — рассказал советник Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Потураев предложил переименовать русский язык на Украине в «руську мову», а вместо «Россия» на географических картах писать «Московия».

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