Киев, 16 июля 2019, 09:49 — REGNUM
Министерство информационной политики Украины планируют «перезагрузить в ноль». Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев 15 июля в интервью ресурсу «Детектор-медиа».
Потураев рассказал, что вместо ликвидированного министерства будет создан новый орган. Для этого объединят Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Потураев предложил переименовать русский язык на Украине в «руську мову», а вместо «Россия» на географических картах писать «Московия».
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