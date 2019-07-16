Новая Зеландия, , 09:34 — REGNUM

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подвергла критики высказывания президента США Дональда Трампа в адрес «прогрессивных» женщин-демократов из Конгресса США. Она заявила, что обычно не вмешивается в политику других людей, однако в данном случае заявляет, что абсолютно и полностью не согласна с такой позицией главы Белого дома. Об этом сообщает общественная вещательная компания RNZ.

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«Я очень горжусь тем, что в Новой Зеландии мы придерживаемся противоположной точки зрения, что наш парламент должен быть представительным местом, он должен выглядеть как Новая Зеландия», — заявила Ардерн.

По её словам, в парламент должны входить представители целого ряда различных культур и этнических групп. При этом никто и никогда не должен судить о происхождении кого-либо, и делать на основе этого выводы о его праве быть парламентарием, добавила премьер-министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп в Twitter обрушился с критикой в адрес «прогрессивных» женщин-демократов в Конгрессе США, приехавших из стран, правительства которых глава Белого дома назвал «полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всём мире». Американского лидера возмутило то, что теперь они «громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством».

Глава Белого дома предложил этим женщинам «поехать обратно». Эти высказывания возмутили представителей Демократической партии. Спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси обвинила американского лидера в ксенофобии.

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