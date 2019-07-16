Москва, , 09:30 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июля посетит Тулу, сообщает официальный сайт правительства России.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

В планах главы правительства побывать на металлургическом заводе «Тула-Сталь». Предприятие ориентировано на импортозамещение ряду товарных позиций. Кроме того, ожидается встреча Медведева с экспертами в сфере развития городской среды.

Указано, что в мероприятиях в Туле также примут участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и министр культуры Владимир Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, в ряде субъектов РФ может возникнуть дефицит рабочей силы для реализации целей, поставленных в национальных проектах.