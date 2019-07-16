Дрезден, Германия, , 09:28 — REGNUM

15 июля канцлер Германии Ангела Меркель побывала с визитом в восточногерманской земле Саксония. Во время прибытия в Дрезден канцлер была освистана, передает канал n-tv.

У здания в центре Дрездена, куда должна была прибыть Меркель, заранее собрались около сотни несогласных с ее политикой. Они держали в руках перевернутые флаги Германии. Когда к подъезду прибыл кортеж канцлера, раздались свист и улюлюканье. Меркель не стала задерживаться у входа и, коротко помахав, быстро вошла в здание. По данным n-tv, так главу правительства встречали члены политической организации Pegida, выступающей против нынешней миграционной политики.

Визит в другой саксонский город — Гёрлиц— прошел для канцлера более приятно. Там она посетила завод Siemens, ожидающий крупных инвестиций. Как отмечается, во время поездки не было никаких поводов для беспокойства о здоровье Меркель.

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Как сообщало ИА REGNUM, политические настроения на западе и востоке Германии сильно разнятся. В землях бывшей ГДР, особенно в Саксонии, высока поддержка правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Осенью 2018 года здесь произошли волнения и выступления против миграционной политики, спровоцированные гибелью местного жителя в потасовке с мигрантами с Ближнего Востока.