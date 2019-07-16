Новосибирск, , 09:08 — REGNUM

Количество желающих принять участие в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата достигло 15 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что по данным на утро 15 июля документы в избирком Новосибирска подали 13 человек — трое самовыдвиженцев и десять кандидатов от политических партий.

По данным на сегодняшнее утро, 16 июля, к ним присоединились ещё два человека: старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела») и индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»). Оба они ранее заявляли, что намерены баллотироваться на выборах мэра города.

Напомним, что также на кресло новосибирского градоначальника претендуют временно неработающий житель Новосибирска Анатолий Бабаев (самовыдвижение); директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); управляющий ИП Везнер С. И. Андрей Везнер (самовыдвижение); генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»); бывший вице-губернатор региона, индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); депутат горсовета Новосибирска на непостоянной основе, помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ); депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); пенсионер Сергей Проничев («Партия Роста»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); житель Искитимского района, заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» города Бердска Александр Трушакин («Партия Великое Отечество»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»); глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полномочия действующего мэра города Анатолия Локтя (КПРФ) истекли 22 апреля 2019 года. Выборы назначены на 8 сентября 2019 года. Старт предвыборной кампании дан 20 июня. Однако один из потенциальных кандидатов уже отказался участвовать в ней — председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирска Виктор Мокровицкий заявил, что не хочет «быть массовкой».

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