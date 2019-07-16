Кировоград, , 09:20 — REGNUM

Новоконстантиновская шахта сможет обеспечить ураном около 28% атомной энергетики, Украины. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время поездки в Кировоградскую область, сообщили 15 июля в пресс-службе министерства.

По его словам, государственные инвестиции в шахту входят в программу по развитию атомно-промышленного комплекс Украины, которая была принята в 2016 году.

«Целью программы является увеличение годового производства уранового оксидного концентрата до 2480 тонн, что в свою очередь составляет годовую потребность всей атомной энергогенерации Украины», — напомнил Кубив.

Обеспечение Украины собственным сырьём — большой шаг в обеспечении энергобезопасности страны, отметил министр.

Отмечается, что Украина планирует вложить в Новоконстантиновскую шахту 2,9 млрд гривен или более $112 млн. В результате, к 2021 году объём добычи урана на шахте должен увеличиться с 336 тонн, добытых в 2018 году до 701 тонны.

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