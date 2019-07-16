Кировоград, 16 июля 2019, 09:20 — REGNUM
Новоконстантиновская шахта сможет обеспечить ураном около 28% атомной энергетики, Украины. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время поездки в Кировоградскую область, сообщили 15 июля в пресс-службе министерства.
По его словам, государственные инвестиции в шахту входят в программу по развитию атомно-промышленного комплекс Украины, которая была принята в 2016 году.
Обеспечение Украины собственным сырьём — большой шаг в обеспечении энергобезопасности страны, отметил министр.
Отмечается, что Украина планирует вложить в Новоконстантиновскую шахту 2,9 млрд гривен или более $112 млн. В результате, к 2021 году объём добычи урана на шахте должен увеличиться с 336 тонн, добытых в 2018 году до 701 тонны.
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