Сана, 16 июля 2019, 08:42 — REGNUM
Конфликтующие стороны в Йемене согласились в очередной раз сесть за стол переговоров с целью обеспечения режима прекращения огня в портовом городе Ходейда, об этом 15 июля сообщает Al Jazeera.
Встреча прошла в Красном море на корабле ООН. Причиной, послужившей активизации диалога, стало все более частое нарушение режима прекращения огня в порту, представляющем значительную стратегическую важность.
Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, что привело к эскалации насилия. Переговорному процессу способствовал тупик, в который зашли противоборствующие стороны.
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