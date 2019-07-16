Сана, , 08:42 — REGNUM

Конфликтующие стороны в Йемене согласились в очередной раз сесть за стол переговоров с целью обеспечения режима прекращения огня в портовом городе Ходейда, об этом 15 июля сообщает Al Jazeera.

Встреча прошла в Красном море на корабле ООН. Причиной, послужившей активизации диалога, стало все более частое нарушение режима прекращения огня в порту, представляющем значительную стратегическую важность.

«Стороны договорились о создании нового механизма, укрепляющего режим прекращения огня и способствующего деэскалации насилия» , — говорится в заявлении ООН.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, что привело к эскалации насилия. Переговорному процессу способствовал тупик, в который зашли противоборствующие стороны.

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