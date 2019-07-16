Киев, , 08:36 — REGNUM

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством. Такое заявление после поездки в Москву в эфире телеканала «112 Украина» сделал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Нас очень гостеприимно принимали», — отметил парламентарий, добавив, что общение с российскими властями не было построено в форме монолога, напротив, «они сидели и слушали».

После официальной части стороны, по словам Рабиновича, долго ещё говорили, потом вместе вышли в другую комнату и пили чай.

«Я думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться», — сказал Рабинович.

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«Не было разговора на тему «мы виноваты» или «вы виноваты», мы говорили о том, что надо делать», — отметил депутат.

«Главная цель этого визита и главное, что мы сделали, — это продолжили контакты, потому что если мы разорвем отношения вообще, то ничего не будет, — заключил депутат. — Если мы прекратим разговорить, дальше будет пропасть. Вне диалога — пропасть».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, а также сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко встретились в Москве с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. В 2019 году это уже третья поездка политиков в Россию без санкций официального Киева.

По итогам встречи внефракционный депутат Бойко выразил уверенность в том, что до начала августа «Нафтогаз Украины» подпишет контракт с Газпромом на прямую поставку газа Украине. Он также пообещал решить вопрос «открытия российского рынка для украинских производителей виноматериалов».