Берлин, , 08:24 — REGNUM

Россия якобы вооружается «запрещенными ракетами», готовясь к ведению региональных войн в Европе, пишет немецкая газета Die Welt.

Журналисты ссылаются на доклад бывшего заместителя генсекретаря Североатлантического альянса Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.

Так, утверждает Браус, Москва якобы намеренно провоцирует западные страны и стремится уничтожить мировой порядок и подорвать сплоченность военного блока. По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.

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Вместе с тем, добавил он, в России понимают, что не смогут выйти победителями в случае конфликта с НАТО, поэтому Москва может нанести «неожиданный удар», возможными местами начала таких «атак» называются Украина, Польша, Прибалтика и Черноморский регион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Евросоюзом для поддержания мира, стабильности и безопасности. Преодолеть напряженность в Европе поможет отказ от устаревших концепций периода Холодной войны и «блоковой логики». Россия открыта для сотрудничества в борьбе с современными вызовами и угрозами, заявил глава государства.

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