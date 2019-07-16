Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM

В столице Бурятии Улан-Удэ завершился этап выдвижения кандидатов в мэры города. Для участия на выборах заявились, по предварительным данным, 11 человек.

Одними из последних свои документы сдали общественник Алексей Карнаухов, бывший лидер регионального отделения ЛДПР Евгений Меньшиков, а также экс-полпред правительства Бурятии в Москве Мункожап Бадмаев, лишившийся своего поста совсем недавно. Все они идут в качестве самовыдвиженцев, так же как журналист Евгения Балтатарова, исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков и неизменный участник избирательного процесса в республике пенсионер Николай Красиков.

Всем им предстоит в течение десяти дней собрать 1600 подписей горожан в свою поддержку.

В числе кандидатов от партий — сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев (КПРФ), от «Справедливой России» — Геннадий Бадмаев, Николай Чимитов (ЛДПР), депутат горсовета Ула-Удэ Алексей Хандархаев от «Гражданской платформы» и шоумен Батодалай Багдаев от Компартии социальной справедливости. Последний стал первым зарегистрированным кандидатом. Как ранее отмечалось, «Единая Россия» своего кандидата выдвигать не стала.

Завершилось также выдвижение кандидатов в депутаты городского совета Улан-Удэ. На 30 вакантных кресел в совете претендуют 159 участников — представители пяти партий, а также самовыдвиженцы.

Выборы в мэры и горсовет столицы Бурятии состоятся в сентябре 2019 года. Мэра улан-удэнцы будут избирать впервые за 12 лет, поскольку в 2012 году в Улан-Удэ был введен институт сити-менеджеров, а должность мэра стала назначаемой. В декабре 2018 года региональный парламент упразднил должность сити-менеджера и вернул избираемого населением главу города.

Первым и последним назначенным мэром города стал Александр Голков, «прославившийся» в ряде скандалов, в том числе дракой с журналистом федерального телеканала, а также закупкой мусорных баков из Италии. В результате в феврале 2019 года он не вошел в новый состав регионального политсовета «Единой России», что фактически исключило его из списка возможных кандидатов на пост будущего мэра.

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