Тбилиси, , 08:11 — REGNUM

Министерство иностранных дел Грузии осудило инцидент, произошедший на грузино-азербайджанской границе у монастырского комплекса Давид-Гареджи, назвав его «прискорбным». Об этом говорится в официальном комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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«Подобные инциденты не соответствуют существующим между нашими странами отношениям стратегического партнерства. Именно поэтому мы считаем, что заседания экспертных групп и комиссий должны своевременно быть продолжены, в чём грузинская сторона выражает полную готовность», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД Грузии отметили необходимость проявления сдержанности со стороны общественности во избежание провокаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июля, пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что несколько граждан Грузии при попытке незаконно перейти границу Азербайджана вступили в столкновение с нарядом азербайджанских пограничников. По предварительным данным, инцидент произошел из-за попытки грузинских граждан перейти границу, проходящую по территории монастырского комплекса.

Напомним, граница между Грузией и Азербайджаном до сих пор делимитирована не полностью. Пограничная линия согласована на 314 из 480 км, на которых Грузия и Азербайджан примыкают друг к другу. Добавим, что в настоящее время обстановка вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи на грузино-азербайджанской границе тяготеет к обострению.

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