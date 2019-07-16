Челябинск, , 08:01 — REGNUM

В прокуратуре Челябинской области создана рабочая группа по контролю за ходом подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Её возглавил региональный прокурор Виталий Лопин, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Временная рабочая группа действует для того, чтобы определить комплекс мер по неукоснительному соблюдению требований законодательства при подготовке к этим международным мероприятиям, для усиления эффективности прокурорского надзора, а также для того, чтобы повысить уровень координации правоохранительных органов по борьбе с теми нарушениями, которые будут выявляться при подготовке к саммитам.

Первая проверка прошла 11 июля. В ней кроме представителей прокуратуры приняли участие руководители областных управлений Росгвардии и ФСБ, а также и.о. министра строительства и инфраструктуры региона. Были проверены строящиеся к саммитам объекты. И выяснилось, что в плане физической укреплённости и антитеррористической защищённости объектов есть нарушения. Руководители фирм-застройщиков получили указания оперативно устранить нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске летом 2020 года. Врио мэра Наталья Котова на прошедшей на предыдущей неделе пресс-конференции заявила журналистам, что сдать все объекты предстоит к 1 июня. Также она отметила, что в курсе слухов о возможном переносе места проведения саммитов из Челябинска, но официально об этом сведений нет.