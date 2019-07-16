Киев, , 08:02 — REGNUM

На Западной Украине люди получают СМС-сообщения с призывом не голосовать за партию «Голос» на грядущих парламентских выборах. Об этом заявил лидер партии, певец Святослав Вакарчук 16 июля в интервью телеканалу «Громадське».

"Начали приходить СМС людям на Западной Украине с тем, что, мол, партия «Голос» все равно не преодолевает проходной барьер, то нечего распылять голоса, поэтому голосуйте за настоящие проевропейские силы. Это на самом деле криминальная история», — рассказал он.

По словам Вакарчука, с тех же телефонных номеров люди получали приглашения посетить встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Певец отметил, что уже подал заявление в правоохранительные органы Украины. В партии усматривают в СМС нарушение статьи 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певец Святослав Вакарчук предложил сажать в тюрьму граждан Украины, которые ведут переговоры с Россией без официальных полномочий.

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