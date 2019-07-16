Киев, 16 июля 2019, 08:02 — REGNUM
На Западной Украине люди получают СМС-сообщения с призывом не голосовать за партию «Голос» на грядущих парламентских выборах. Об этом заявил лидер партии, певец Святослав Вакарчук 16 июля в интервью телеканалу «Громадське».
По словам Вакарчука, с тех же телефонных номеров люди получали приглашения посетить встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Певец отметил, что уже подал заявление в правоохранительные органы Украины. В партии усматривают в СМС нарушение статьи 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певец Святослав Вакарчук предложил сажать в тюрьму граждан Украины, которые ведут переговоры с Россией без официальных полномочий.
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