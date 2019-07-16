Вашингтон, , 07:43 — REGNUM

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, утверждает телеканал CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, которая следила за Ассанжем.

Согласно отчетам, Ассанж проводил в посольстве «длительные встречи с русскими и хакерами мирового класса» и заказывал дорогое компьютерное оборудование для процесса обмена данными.

Также ему, как утверждает телеканал, предоставили высокоскоростное интернет-соединение, телефонную связь и помещение для конфиденциальных встреч.

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Как сообщало ИА REGNUM, последние годы Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, так как британские власти грозили его задержать по сфабрикованному и давно развалившемуся обвинению против него в сексуальных домогательствах в Швеции.

После смены власти в Эквадоре новые президент Ленин Морено сдал Ассанжа британским властям. Он был посажен в тюрьму и 1 мая приговорен к 11,5 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

В настоящее время власти США пытаются вытребовать у Лондона экстрадицию Ассанжа, которого в Соединенных Штатах ждут самые неблагоприятные последствия, так как американцы хотят посадить его надолго в тюрьму за то, что он на портале WikiLeaks публиковал американские секретные материалы, в частности о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане.

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