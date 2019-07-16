Эрбиль, Ирак, , 07:46 — REGNUM

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что главной задачей правительства региона станут серьезные реформы, а также борьба с коррупцией, об этом 16 июля сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время первого заседания правительства под председательством Барзани.

«В государственных институтах продолжает активно процветать взяточничество, борьба с ним должна стать главным приоритетом нового кабинета министров. Нарушители будут наказаны» Масрур Барзани

Напомним, Масрур Барзани ранее занимал должность главы совета безопасности Иракского Курдистана, он был выдвинут на должность своим двоюродным братом Нечирваном Барзани, занимающим пост президента курдской автономии.

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