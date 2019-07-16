Торонто, Канада, , 07:39 — REGNUM

Взвешенный и эффективный ответ со стороны НАТО последует в случае окончательного выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Университете Торонто (Канада).

«Если Россия не вернется к выполнению [договора], то мы ответим [ей] взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — приводит слова генсека пресс-офицер НАТО Дилан Уайт на своей странице в Twitter.

Столтенберг указал, что в настоящее время альянс не наблюдает «со стороны России никаких признаков» того, что она будет соблюдать договор после 2 августа, когда срок его действия закончится.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Столтенберг заявил о «последнем шансе», который есть у России для спасения ДРСМД. На кон поставлена безопасность Европы, отметил он. Напомним, Россия не раз отвергала обвинения в нарушении договора РСМД. США прекратили выполнять обязательства по нему 2 февраля 2019 года, а в начале июля о выходе из договора объявила российская сторона.

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