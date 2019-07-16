Вена, , 07:45 — REGNUM

Министерство внутренних дел Австрии выпустило предупреждение для депутатов парламента: им и их помощникам могут быть высланы «подозрительные посылки с опасными веществами». Об этом пишет газета Kronen Zeitung 16 июля.

По данным МВД, посылки с соляной кислотой уже появлялись в последние недели в Вене, в Верхней Австрии и в Бургенланде.

«Речь идет о почтовых отправлениях, в которых наряду с письменными документами содержались небольшие (чаще всего цилиндрические) контейнеры из пластика или стекла. Они были наполнены опасными химическими веществами (риск ожога при попадании на кожу)», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство предупреждает австрийских парламентариев, что они могут стать адресатами подобных отправлений. В случае получения подозрительного конверта депутатам настоятельно рекомендуют не открывать его, а немедленно вызывать полицию.