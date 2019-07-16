Москва, , 07:13 — REGNUM

Солисту группы «Океан Эльзы» и лидеру украинской партии «Голос» Святославу Вакарчуку, который предложил сажать в тюрьму за несанкционированные официальным Киевом переговоры с Россией на Украине, следует запретить въезд в Россию. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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«Солист украинской группы «Океан Эльзы» призвал сажать в тюрьму за «несанкционированные переговоры» с Россией. С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию, — считает российский сенатор. — Пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас».

При этом Пушков добавил, что Россия «обойдётся без Вакарчука и без Эльзы».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на пресс-конференции лидер украинской партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук, сославшись на применение подобной практике во многих странах мира, в частности, США, предложил сажать в тюрьму на 15 лет любых переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом.

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Предлагается внести изменения в статью 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), добавив в неё возможность применения наказания за переговоры с Россией. Также предполагается, что на подобные «сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора» в обязательном порядке должна будет реагировать Служба безопасности Украины.

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