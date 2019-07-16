Хабаровск, , 06:11 — REGNUM

Правительство Хабаровского края покидает очередной министр. На этот раз заявление об увольнении по собственному желанию написал глава регионального минстроя Александр Шабовта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Шабовта — один из новичков регионального правительства, в октябре 2018 года его пригласил на работу только что избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. На посту министра Шабовта проработал меньше года.

Ранее этот пост занимал Константин Пепеляев. Он сначала перешёл на работу в региональный минтранс, затем тоже уволился по собственному желанию. «Собственному желанию» министра предшествовал конфликт с губернатором. На одном из совещаний Пепеляев вступился за своего подчиненного, на что Сергей Фургал предложил ему попрощаться с должностью. Пепеляев не задумываясь согласился и написал заявление. При этом сотрудники министерства до последнего были уверены в том, что глава региона уговорит Константина Пепеляева остаться. Но этого не произошло.

Должность главы минтранса сейчас занимает Валерий Немытов.

За недолгий срок исполнения обязанностей министра транспорта, Константин Пепеляев успел очень многое сделать. Он занимался, причем, весьма успешно, вопросами докапитализации Амурского судостроительного завода, подготовил документацию по передаче дороги Лидога — Ванино в федеральную собственность. Известно, что сразу после увольнения ему предложили на выбор несколько высоких должностей, в том числе и вице-губернатора одного из регионов.

Ранее уволилась, не проработав и трёх месяцев, зампред по социальным вопросам Наталия Пудовкина. Это связывали с арестом её гражданского супруга, крупного лесопромышленника Александра Пудовкина. Однако и супруг — гражданский, и саму Пудовкину никто ни в чём не подозревал.

Министр природных ресурсов Константин Кузнецов, также приглашенный на работу Сергеем Фургалом, уволился, проработав совсем недолго в правительстве края: приступил к работе в декабре 2018, уволился в январе 2019 года.

В январе же уволился по собственному желанию министр инвестиционной и земельно-имущественной политики Сергей Желонкин. Тогда же уволился министр связи Сергей Федоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, только в июле 2019 года правительство Хабаровского края покинули двое высокопоставленных чиновников — первый зампред Игорь Аверин и министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка. Оба чиновника уволились по собственному желанию, но после грандиозного скандала. Губернатор Сергей Фургал заподозрил их в том, что они за его спиной отменили его постановление, и передали землю, на которой должен реализовываться масштабный инвестиционный проект по созданию горнолыжного комплекса, структуре, аффилированной с мэрией Хабаровска.

Разгорелся скандал, губернатор назначил служебную проверку, высокопоставленных подчиненных отстранил от должности, пригрозив, в случае выявления коррупционной составляющей, уголовным преследованием.

Однако спустя пару дней ситуацию прокомментировали представители мэрии Хабаровска — с документами в руках. И выяснилось, что именно такое развитие событий неоднократно обсуждалось с правительством края. В краевом бюджете на изыскательские работы на земельных участках раздора нет денег. И имеются протоколы и переписка. И подчиненные Сергея Фургала выполняли, фактически, его поручение. До настоящего времени непонятно, что же в таком случае вызвало гнев губернатора. Аверин и Чайка, как уже говорилось, уволились.

Эксперты предупреждают о том, что в правительстве Хабаровского края развивается управленческий коллапс. В частности, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов говорил об этом ещё в марте. Эксперт подчеркнул, что у региона до сих пор нет «образа будущего», нет ясной программы развития, правительство до сих пор не сформировано, в нем не прекращается кадровая чехарда, внутриполитической работой никто не занимается, с экспертным сообществом никто не работает. Всё это, по словам Ермилова, вызывает очень негативные и тревожные настроения в регионе.