Вашингтон, , 05:04 — REGNUM

Повестка, которую транслирует президент Соединённых Штатов Дональд Трамп — это повестка «белых националистов», сообщила журналистам американский конгрессмен Ильхан Омар.

Дональд Трамп и Барак Обама U.S. Air Force

По словам Омар, Трампу пора объявить импичмент, поскольку он «нарушает основополагающие права человека». С ней согласились несколько коллег-женщин из Демократической партии.

Напомним, недовольство женщин из Конгресса вызвало заявление Трампа о присутствии в этом законодательном органе женщин-выходцев из других стран, которые пытаются навязывать другим членам свой стиль управления правительством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский премьер-министр Тереза Мэй осудила Трампа за такое выказывание.

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