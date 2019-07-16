Форли, 16 июля 2019, 04:49 — REGNUM
Ракета Matra класса «воздух-воздух» в рабочем состоянии изъята у экстремистов в северной части Италии, передаёт Rai News.
Ракета вместе с другим оружием найдена при обыске в ангаре. Там же обнаружена нацистская символика.
Владельцев ангара — гражданина Швейцарии и гражданина Италии — задержали в ходе спецоперации в отеле неподалёку от аэропорта Форли.
Отметим, что обнаружен склад был неслучайно. Следователи пытались выйти на след пяти экстремистам, участвовавшим в войне в Донбассе.
Читайте ранее в этом сюжете: На складах оружия 25-й бригады ВСУ выявили крупную недостачу — ЛНР