Хабаровск, , 04:20 — REGNUM

Окружная избирательная комиссия Комсомольского одномандатного округа в Хабаровском крае зарегистрировала пять кандидатов на довыборы депутата Государственной думы России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кандидатами в депутаты в Госдуму по Комсомольскому одномандатному округу зарегистрированы Николай Платошкин (КПРФ), Татьяна Ярославцева («Справедливая Россия»), Андрей Швецов («Партия роста»), Иван Пиляев (ЛДПР), Владимир Титоренко (Коммунисты России).

Выдвинутая «Единой Россией» певица Вика Цыганова пока не зарегистрирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года, в единый день голосования, в Хабаровском крае пройдёт масштабная выборная кампания. Граждане будут выбирать депутата Госдумы РФ — место в федеральном парламенте освободилось после избрания Сергея Фургала губернатором края, депутатов Краевой думы, гордум, мэров городов и глав районов.

На выборы депутатов Крайдумы выдвинулось 599 человек.