Вашингтон, , 03:54 — REGNUM

Защитить «Зону 51» от штурма «добровольцев» пообещала представитель американских ВВС США Лора Макэндрюс, пишет The Washington Post.

Против тех, кто собирается напасть на «Зону 51», будет применено оружие, поэтому Макэндрюс призвала «добровольцев» не приближаться к этому месту, пояснив, что здесь находится открытая тренировочная площадка для американских ВВС.

Напомним, штурмовать «Зону 51» собралась большая группа пользователей соцсетей — подписчиков паблика «Штурм «Зона 51» в Facebook. Штурм они планируют на 20 сентября, цель — освободить инопланетян, над которыми якобы в «Зоне 51» проводят военные проводят опыты.

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