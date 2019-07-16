Вашингтон, , 04:51 — REGNUM

Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.

«Мы на самом деле предполагаем, постучав по дереву, что мы подошли к той точке, когда мы может попробовать начать все заново. Я сказал «постучав по дереву», потому что мы всегда находимся в одном инциденте от неудачного исхода», — заявил он.

Источник также отметил, что в новой сделке по ядерным вооружениям может в качестве одной из сторон участвовать Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Женеве 17−18 июля пройдет встреча заглавы МИД РФ Сергея Рябкова с первым заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном. Предполагается, что встреча будет посвящена стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном.

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