Брюссель, , 02:28 — REGNUM

НАТО «уважает нейтралитет» Молдавии, а также ее «территориальную целостность» и суверенитет. Об этом заявила на встрече в Брюсселе с главой МИД Молдавии Нику Попеску заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает ИА REGNUM.

Она заявила, что НАТО готова предоставить молдавским властям необходимую экспертизу и помощь в процессе реформ и модернизации сектора безопасности и обороны.

Попеску заявил, что Молдавия заинтересована в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с НАТО в соответствии с положениями Индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Молдавия-НАТО.

Они обсудили также «борьбу с новыми угрозами безопасности, сотрудничество в области стратегической коммуникации и противодействие гибридным угрозам».