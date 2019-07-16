Лондон, , 02:02 — REGNUM

Критика американским президентом Дональдом Трампом женщин из Конгресса США была сделана в неприемлемых выражениях, заявили британский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает Reuters.

Напомним, Трамп в соцсети написал, что в Конгрессе есть такие женщины-демократы, приехавшие из других стран, которые зря считают, что могут диктовать американцам, «как нужно управлять правительством».

Трамп в соцсети предложил таким женщинам «уехать обратно», чтобы помочь восстановить полностью разрушенные и утопающие в преступности места, откуда они приехали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление Трампа осудила Нэнси Пелоси — спикер нижней палаты американского Конгресса, назвав словам американского лидера «ксенофобскими комментариями».

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы обрушились с критикой на Трампа за ксенофобию