Лондон, , 02:28 — REGNUM

Кандидат на должность британского премьер-министра Борис Джонсон обвинил лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина в антисемитизме. Об этом Джонсон заявил в ходе дебатов, организованных газетой The Sun.

«Я думаю, что, потворствуя антисемитизму таким способом, он (Корбин — прим. ИА REGNUM ) фактически виновен в этом грехе», — заявил он.

Представители лейбористов уже раскритиковали это заявление Джонсона и назвали все обвинения Корбина в антисемитизме беспочвенными. По их словам, «Джереми Корбин всю жизнь выступал против антисемитизма в любой его форме».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте госсекретарь США Майк Помпео обвинил Лейбористскую партию Великобритании в антисемитизме. По его словам, такая позиция лейбористов является «позором нации».

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