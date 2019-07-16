Лондон, , 01:46 — REGNUM

Кандидат на должность премьер-министра Великобритании и экс-глава британского МИД Борис Джонсон не намерен поддерживать США в военной операции против Ирана. Об этом он заявил в ходе дебатов с действующим главой МИД Соединенного Королевства Джереми Хантом, сообщает газета The Sun.

«Если вы хотите знать, поддержу ли я военную операцию против Ирана, если стану премьер-министром, то мой ответ — нет», — заявил он.

По мнению Джонсона, Вашингтону следует решать разногласия с Тегераном дипломатическим путем. А война, по его мнению, не является «разумным вариантом». Хант на дебатах поддержал позицию Джонсона по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля палата представителей Конгресса США одобрила поправки к проекту военного бюджета на 2020 финансовый год, запрещающую финансирование военных операций против Ирана в обход Конгресса. Подобная инициатива рассматривалась и в Сенате, где большинство имеет Республиканская партия. Сенат отклонил эту поправку.

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