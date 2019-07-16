Солнечногорск, Московская область, , 01:06 — REGNUM

Усыновление детей однополыми семьями приведёт к вырождению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на форуме «Территория смыслов».«Это приведёт просто к вырождению человечества», — заявила Матвиенко.

По её словам, не нужно перенимать такую практику Запада, как, например, замену слов «мать» и «отец» в юридическом отношении терминами «родитель номер один» и «родитель номер два». Разве можно, отметила она, вообразить, как ребёнок, который учится говорить, будет вместо «мама» и «папа» произносить такие термины.

Читайте ранее в этом сюжете: Обнародованы фото паспортов РФ со штампами о браке двух мужчин