Вашингтон, , 01:33 — REGNUM

Американский лидер Дональд Трамп представил сенату Конгресса США кандидатуру исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера для назначения на должность министра обороны, сообщает пресс-служба Белого дома.

«В сенат направлена кандидатура Марка Эспера из штата Вирджиния на должность министра обороны взамен ушедшего в отставку Джеймса Мэттиса», — говорится в заявлении.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис ушел в отставку с начала 2019 года из-за разногласий с американским лидером Дональдом Трампом. На его должность был временно назначен Патрик Шэнахэн, однако тот взял самоотвод в конце июня. По некоторым данным, Шэнахэн решил уйти в отставку из-за желания уделять больше внимания семье.

Как сообщало ИА REGNUM, на время рассмотрения сенатом кандидатуры Марка Эспера на должность главы Пентагона, должность врио министра обороны может занять действующий министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер. На время рассмотрения своей кандидатуры Эспер вернется на предыдущую должность министра сухопутных войск.

Читайте ранее в этом сюжете: Дональд Трамп официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона