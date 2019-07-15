Киев, , 23:57 — REGNUM

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, чьи рейтинги оставляют желать лучшего, предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому и его партии объединиться после выборов в Верховную раду в «проевропейскую команду». Об этом Тимошенко заявила в эфире телеканала ICTV.

«Мы предлагаем вне зависимости от того, будет большинство у президента самостоятельное или не будет, объединить в парламенте все демократические, проукраинские, проевропейские политические команды», — сказала Тимошенко.

При этом она подчеркнула, что в эту коалицию ни в коем случае нельзя брать партию бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». По мнению Тимошенко, ничего «европейского» там нет, а одна сплошная коррупция.

Стоит отметить, что рейтинги самой Тимошенко и её партии низки. Вполне возможно, что она так и не смож оправиться от поражения на выборах президента Украины уже в первом туре.