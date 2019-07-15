Анкара, , 23:44 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Анкара купила у России, будут полностью развернуты на турецкой территории к апрелю 2020 года. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает агентство Anadolu.

«К апрелю 2020 года С-400 будут полностью развернуты», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что ранее турецкий лидер заявил, что его страна очень рассчитывает на создание совместного с Россией производства систем противовоздушной обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на турецкую авиабазу «Мюртед» прибыл уже девятый самолет с компонентами С-400.

Стоит отметить, что власти США собираются вводить против Турции санкции из-за того, что она купила у России С-400.