Астрахань, , 06:36 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин 15 июля назначил замруководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Александра Шарыкина исполняющим обязанности вице-губернатора — председателем правительства региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Виталий Шведов, который до назначения Александра Шарыкина временно совмещал должности вице-губернатора и министра финансов, продолжит работу на посту главы министерства.

«Александр Владимирович Шарыкин — человек опытный, проработавший в разных сферах, в том числе в управлении, долгие годы, имеет огромный опыт работы в Счетной палате РФ, до сегодняшнего назначения работал в аппарате Татьяны Голиковой», — рассказал Бабушкин.

Шарыкин, согласно данным областной администрации, входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. Его общий стаж государственной службы — 21 год. Он работал первым заместителем начальника управления бюджетного планирования и городского заказа правительства Москвы, заместителем министра финансов правительства Московской области, заместителем руководителя аппарата правительства Московской области, министром информационных технологий и связи правительства Московской области, директором департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на охрану окружающей среды, воспроизводство минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и рыболовство, водное и лесное хозяйство Счетной палаты РФ, директором департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на промышленность, исследование и использование космического пространства, атомный энергопромышленный комплекс Счетной палаты Российской Федерации.