Брюссель, , 23:15 — REGNUM

Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза одобрили комплект антитурецких санкций, которым планируют отреагировать на разведку Анкарой углеводородных месторождений в исключительной экономической зоне Кипра, сообщает 15 июля издание Focus.

Издание отмечает среди прочих санкционных мер прекращение диалога о воздушном сообщении и сокращение объёмов финансирования Турции. В случае продолжения мероприятий по разведке месторождений предусмотрены ограничительные меры против компаний и физлиц, участвующих в работе на месторождениях.

Напомним, несмотря на неурегулированный статус оккупированной Турцией части Кипра Анкара заявляет о своих правах на природные ресурсы этого региона.

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