Москва, , 23:03 — REGNUM

Встреча главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова с гражданами, которым отказали в регистрации на выборах в Московскую городскую думу, не состоялась. Об этом сегодня, 15 июля, написала на своей странице в сети микроблогов Twitter кандидат по 42-му округу Анастасия Брюханова.

По словам Брюхановой, недопущенные к выборам граждане — прежде всего люди оппозиционного блогера Алексея Навального — пытались добиться коллективной встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, однако тот в последний момент, согласившись на встречу, решил поменять её формат — предложил встречаться с каждым не допущенным кандидатом по отдельности.

Те, конечно же, не согласились. В итоге встреча не состоялась и обиженные граждане заявили, что в ближайшее время будут добиваться встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Напомним, что ранее стало известно о согласии главы Мосгоризбиркома Горбунова провести встречу с недовольными гражданами, которые считают, что их незаконно не допустили на выборы в Мосгордуму. Известно, что эти граждане собирали в свою поддержку подписи, но при их проверке в территориальных избирательных комиссиях были обнаружены существенные нарушения, что и послужило причиной отказа в регистрации.

Граждане, которым было отказано в регистрации, а это прежде всего люди Навального — Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, а также примкнувшие к ним Юлия Галямина, Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков — решили добиваться регистрации иными методами — несанкционированными митингами.

Они уже несколько раз собирали в Москве своих сторонников и на удивление власти никак особо не реагировали.