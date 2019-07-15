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Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, недавно ставший одним из заместителей главы Минобороны РФ, возглавит Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил России, сообщает 15 июля официальный сайт российского военного ведомства.

Юнус-Бек Евкуров Kremlin.ru

Следует уточнить, что в круг задач Главного управления боевой подготовки входит не только организация обучения в Вооруженных силах, но и деятельность «Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».

Напомним, звания Герой Российской Федерации Евкуров был удостоен в апреле 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово. Юнус-Бек Евкуров является кадровым офицером. Среди прочих наград стоит выделить орден Александра Невского и орден «За военные заслуги». До назначения на пост главы Ингушетии Евкуров занимал должность начальника разведки — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

С 2008 по 2019 год возглавлял Республику Ингушетия. Пережил несколько покушений, в результате одного из них получил тяжёлое ранение. Добровольно ушел в отставку и в июле 2019 года был назначен одним из 12 заместителей главы российского военного ведомства.

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