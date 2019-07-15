Киев, , 22:18 — REGNUM

Лидер украинской партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил, чтобы любых переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, сажали в тюрьму на срок до 15 лет. Соответствующее предложение Вакарчук выдвинул сегодня, 15 июля, на пресс-конференции.

Вакарчук отметил, что такая практика применяется во многих странах мира. К приему, в США в 1799 году был принят Акт Логана, который предусматривает уголовную ответственность за любые переговоры с теми странами, с которыми Соединённые Штаты конфликтовали.

Аналогичный запрет на законодательном уровне Вакарчук предлагает установить на Украине.

«Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора», — рассказал музыкальный политик.

В связи с этим он предлагает изменить статью 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена», добавив в неё возможность применения наказания за переговоры с Российской Федерацией.

Таких «переговорщиков» Вакарчук предлагает сажать в тюрьму на срок от 13 до 15 лет, а также запрещать им занимать определённые должности на срок до пяти лет.

Более того, на такие переговоры в обязательном порядке должна реагировать Служба безопасности Украины.

Напомним, что на Украине в самом разгаре кампания на выборах в Верховную раду, куда баллотируется Вакарчук и его партия. Предложение Вакарчука явно носит предвыборный характер, так как его соперники на выборах — лидеры «Оппозиционной платформы — За жизнь» Витор Медведчук и Юрий Бойко уже неоднократно ездили в Москву и вели переговоры с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.