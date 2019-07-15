Москва, , 21:49 — REGNUM

Москва пока не получила реакции от Киева на свои предложения по решению вопроса с украинскими моряками, арестованными в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом 15 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она напомнила, что ранее украинской стороне была передана дипломатическая нота, в которой указывалось, что в соответствии с российским законодательством моряки могут быть освобождены из-под стражи, а корабли могут быть переданы под письменные гарантии участия каждого из моряков в судебном процессе и сохранности кораблей в качестве вещественных доказательств.

Москва данные предложения не отзывала, а со стороны Киева не последовало ничего, кроме публичной негативной реакции главы МИД Украины Павла Климкина, отметила Мария Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня замминистра иностранных дел России Григорий Карасин подтвердил журналистам, что Москва и Киев обсуждают вопрос обмена задержанных украинских моряков. Вместе с тем он отметил, что пока преждевременно давать какие-либо прогнозы относительно сроков возможного обмена.

Накануне экс-президент Украины Пётра Порошенко заявил, что, по его информации, украинские моряки будут освобождены до выборов в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.

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