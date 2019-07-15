Киев, , 21:37 — REGNUM

Украинские военные и ветераны начинают самостоятельно сбор средств для проведения парада на День независимости страны, 24 августа.

Об этом со ссылкой на своим источники сообщила 15 июля украинский политолог Олеся Яхно, передает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, что ранее президентВладимир Зеленский заявил, что Украина будет праздноватьДень независимости в «новом формате», без военного парада. По его словам, в этом году вместо проведения военного парада выплатят премии военным, на общую сумму около 300 млн грн. Решение Зеленского было встречено на Украине неоднозначно, очень многие политики и общественные деятели резко его раскритиковали. Сегодня Зеленскийподписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, военный парад в документе не упоминается.

«Попытка монетизировать не материальные категории (честь и достоинство) — изначально ложная. А почему Зеленский решил отменить парад — тоже понятно, просто повторю еще раз. Во-первых, некомфортность Зеленского среди военных, это чувствуется. Во-вторых, страх перед военными и угроза возможным договоренностям Зеленского с Путиным. В-третьих, не желание лишний раз публично напоминать всем то, как много сделал Порошенко для развития армии», — комментирует подписание указа Яхно.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу Зеленского о выделении 300 млн грн на премии военнослужащих, но вместе с тем заявил о готовности правительства одновременно найти средства на проведение парада.

«Глава государства будет принимать решение. Это будет парад гордости наших военных. Десятки и сотни тысяч людей поблагодарят их за доблесть», — заявил украинский премьер.