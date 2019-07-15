Москва, , 21:35 — REGNUM

Минобороны России обнародовало видеозапись патрулирования над Балтийским морем, выполненного двумя российскими стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-160.

Видеоролик 15 июля опубликован телеканалом «Звезда» на видеохостинге YouTube.

Демонстрируется сам полёт, а также взлёт и посадка Ту-160, также известных как «белые лебеди».

Напомним, воздушное патрулирование продолжалось свыше семи часов. За это время российские ракетоносцы сопровождались истребителями ВВС Дании, Финляндии и Швеции.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские ракетоносцы Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем