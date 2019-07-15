Москва, , 21:32 — REGNUM

Новый несогласованный митинг за допуск «независимых» кандидатов на выборы в Мосгордуму, который прошёл вечером 15 июля на Трубной площади в Москве, посетили менее 500 человек. «Митинг оппозиции провалился», — пишет, в частности, агентство городских новостей «Москва».

Издание отмечает, что указанное количество участников включает в себя представителей средств массовой информации, освещавших акцию, и сотрудников правоохранительных органов, которые не препятствовали её проведению, но обеспечивали безопасность собравшихся и прохожих.

В основном, как сообщает «Росбалт», на акцию протеста пришли работники штабов кандидатов, в том числе тех, кто не получал от Мосгоризбиркома отказа в регистрации.

Вместе с тем в соцсетях отмечают, что на состоявшемся митинге фиксировались попытки провокаций. В частности, блогер Ильяс Меркури в своём микроблоге Twitter пишет, что на Трубной неизвестные бросили дымовую шашку. На фото с митинга также видны лозунги некоторых участников, например — «Люблю запах напалма. И дым Отечества мне сладок и приятен».

https://twitter.com/imerkouri/status/1150813430145867776

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московская городская избирательная комиссия заявила о шантаже и давлении со стороны незарегистрированных кандидатов, которые «убедились в недостоверности собранных подписей и ошибках в предоставленных документах». Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил РИА Новости, что был готов встретиться с каждым кандидатом, имеющим претензии к итоговым протоколам проверки подписей, по отдельности, однако пришедшие на встречу оказали не готовы к диалогу. «Некоторые кандидаты, например господин Яшин и Соболь, хотели превратить все это в митинг. Они требовали собрать всех вместе, с камерами. Они не были настроены конструктивно что-то обсуждать, они пришли опять митинговать», — сказал он.

Пообщаться с кандидатами сразу после своего возвращения на работу 22 июля готова и председатель Центризбиркома Элла Панфилова.

Днём ранее в Москве также состоялась несогласованная акция оппозиции. После митинга в Новопушкинском сквере часть её участников направилась к зданию Мосгоризбиркома. Только после попыток установить у входа в комиссию палатки акция была остановлена правоохранительными органами.