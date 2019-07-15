Киев, , 21:24 — REGNUM

Власти Украины продлили запрет на импорт ряда товаров российского производства вплоть до конца 2020 года. Соответствующее постановление правительства от 5 июля было обнародовано сегодня, 15 июля, на сайте кабинета министров Украины.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что запрет на импорт российской продукции украинские власти ввели в конце 2015 года. Сделано это было на основании ложных заявлений украинских властей о том, что их страна якобы ведет с Россией войну.

Затем санкции продлевались несколько раз, а список санкционных товаров увеличивался. Очередная «порция» санкций была введена украинскими властями в мае 2019 года. Тогда в черный список попали цемент, клинкер и фанера российского производства.

Примечательно, что несмотря на санкции, в 2018 году экспорт из России на Украину превысил $9,5 млрд и это на 20% больше, чем в 2017 году.

Почти половину российского экспорта на Украину в 2018 году составляли нефтепродукты, уголь и сжиженный углеводородный газ. На эти товары украинские санкции, естественно, не распространяются.