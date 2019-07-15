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Полковник Кирилл Курносов назначен временно исполняющим обязанности начальника управления «А» (группа «Альфа») Центра спецназначения ФСБ России, сообщает 15 июля РИА Новости со ссылкой на почетного президента международной ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова.

По его словам, отставка предыдущего начальника «Альфы» Валерия Канакина и назначение на эту должность Кирилла Курносова неправомерно связывать с задержанием нескольких офицеров легендарного подразделения по подозрению в уголовных преступлениях.

Сергей Гончаров подчеркнул, что эти кадровые решения были приняты ещё в марте. Окончательное утверждение Кирилла Курносова в новой должности произойдёт по приказу президента России.

Полковник Кирилл Курносов имеет большой опыт, боевые награды, является участником боевых действий на Северном Кавказе, операции по освобождению заложников в Беслане в 2004 году, а также многих других «незнаменитых» операций.

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