Санкт-Петербург, , 20:47 — REGNUM

По мнению руководителя фракции «Партии Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксаны Дмитриевой, в ходе текущих муниципальных выборов в городе «ощущается изменение позиции ЦИК».

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге» Оксана Дмитриева рассказала, что ситуация на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге существенно лучше по сравнению с выборами в 2014 году.

«Есть проблемы в отдельных муниципалитетах, и так получилось, что в приоритетных для нас муниципалитетах: во Фрунзенском районе не зарегистрировали руководителя регионального отделения Павла Швеца и всю его команду», — отметила в интервью «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» Оксана Дмитриева.

«Хотя, надо отдать должное, если сравнивать с ситуацией с муниципальными выборами 2014 года, ситуация сейчас всё-таки существенно лучше», — отметила Оксана Дмитриева.

«Документы с большими проблемами, но всё-таки практически у всех были приняты», — подчеркнула Оксана Дмитриева.

«В 2014 году мы везде упирались в стену. Горизбирком говорил о том, что это проблемы муниципалитета… Сейчас всё-таки приезжают представители ЦИК, собираются у уполномоченного по правам человека Александра Шишлова, какие-то решения принимаются, кого-то всё-таки регистрируют. Но что будет в итоге — как говорится — «цыплят по осени считают», — сказала Оксана Дмитриева.

«В участковые избирательные комиссии, благодаря позиции ЦИК и Эллы Панфиловой, всё-таки удалось добиться включения в участковые избирательные комиссии с правом решающего голоса представителей «Партии Роста», и, наверное, «Яблока», но это будет «око», которое сможет хотя бы считать бюллетени», — добавила Оксана Дмитриева.

«В прошлый раз у нас, когда я возглавляла «Справедливую Россию» в Санкт-Петербурге, было выдвинуто 1000 человек, смогли подать документы 500 — 50% было. Сейчас практически все, кто подавал, смогли подать документы» — особо подчеркнула Оксана Дмитриева, обратив внимание, что на следующих этапах некоторые кандидаты всё же столкнулись с отказами в регистрации.