Пекин, , 20:41 — REGNUM

В Пекине начал работу первый китайско-африканский форум по проблемам мира и безопасности, организатором которого выступило министерство национальной обороны КНР, сообщает 15 июля Синьхуа.

В мероприятии, наряду с представителями НОАК, участвуют высокопоставленные военные из 50 африканских стран, в том числе 15 министров обороны и начальников генеральных штабов.

В повестку дня форума включены вопросы отношений КНР со странами Африки, сотрудничество в сфере безопасности на суше и на морях, в региональном и глобальном масштабе.

Выступивший от имени Африки глава оборонного ведомства Кот-д'Ивуара Хамед Бакайоко от имени своих коллег по континенту выразил надежду на успешную совместную работу участников форума в целях поддержания континентального мира и стабильности.

В программу форума включено ознакомление африканской стороны с боевой подготовкой Сухопутных войск, ВВС и ВМС НОАК, а также посещение Шанхая.