Москва, , 21:08 — REGNUM

Дело журналиста Кирилла Вышинского показывает, что Украина является государством-террористом, который берёт заложников с целью обмена. Об этом 15 июля заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они прямо, устами высших политических деятелей говорят: Вышинский — ценный обменный материал, мы на него можем десятки людей обменять. Люди прямо признаются, что государство-террорист прямо захватил заложника и теперь торгуется, сколько можно на него променять», — заявил эксперт.

Также политолог отметил, что украинские власти давят на суд, чтобы Вышинский не вышел на свободу.

«То, что сейчас происходит на Украине — это атмосфера насаждения террора. Обстреливают оппозиционный телеканал из гранатомета в центре Киева, угрожают журналистам. Никакой реакции власти, президент по сути солидарен с угрозами журналистам», — констатировал Корнилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля заседание суда по делу руководителя РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене, перенесли на 19 июля. По мнению адвоката подсудимого, это связано с техническими накладками в работе суда.

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